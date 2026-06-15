Il canton Vaud dice “sì, ma” al salario minimo

Il paradosso del voto sul salario minimo. Keystone-SDA

Con un risultato contraddittorio, le cittadine e i cittadini vodesi hanno accettato il principio del salario minimo a livello costituzionale ma hanno bocciato le due proposte di legge concrete per la sua applicazione.

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Keystone-ATS

“Sì, ma”. È questo, in sintesi, il verdetto uscito domenica dalle urne nel canton Vaud sulla questione del salario minimo. L’elettorato vodese ha infatti approvato, con il 49,1% dei voti, l’iniziativa costituzionale lanciata dalla sinistra e dai sindacati per iscrivere questo diritto nella Costituzione cantonale. Respinta, però, l’iniziativa legislativa destinata a tradurre concretamente la misura in una legge (47,5% di “no”), che prevedeva un salario minimo di 23 franchi all’ora.

È stato inoltre respinto anche il controprogetto del Consiglio di Stato (46,8%), che proponeva lo stesso importo ma con la prevalenza dei salari stabiliti nei contratti collettivi di lavoro (CCL) rispetto al salario minimo. Il dossier torna quindi all’Esecutivo cantonale, che dovrà ora elaborare una nuova proposta legislativa per dare attuazione alla norma costituzionale appena approvata.

“Rammarico”

Il Consiglio di Stato ha espresso “rammarico” per la bocciatura di misura del suo controprogetto. In un comunicato ha indicato che intende prima analizzare le motivazioni dei rifiuti dei testi legislativi e poi riunire i partner sociali. L’obiettivo sarà esaminare “le possibili strade” per concretizzare la nuova norma costituzionale e preparare “un progetto in grado di raccogliere un ampio consenso”.

Sebbene la sua applicazione non sia ancora definita, Vaud diventa così il sesto cantone ad introdurre un salario minimo, dopo Neuchâtel, Ginevra, Giura, Ticino e Basilea Città. Anche a livello comunale, Lucerna, Zurigo e Winterthur hanno già approvato l’introduzione di un salario minimo, mentre in altre città sono state lanciate iniziative simili.

La partecipazione è stata del 54,3%. La prima iniziativa è stata approvata anche se non ha superato la soglia del 50% perché nel canton Vaud vengono conteggiate anche le schede bianche (in questo caso corrispondono al 5%).

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