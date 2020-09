Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Dopo il voto odierno, le trattative sul futuro delle relazioni tra Svizzera e UE possono riprendere. © Keystone/Gaëtan Bally

L'iniziativa "per un'immigrazione moderata" promossa dall'Unione democratica di centro per abrogare la libera circolazione delle persone è stata respinta dal 63% dei votanti. È quanto emerge dalla prima proiezione pubblicata dall'istituto gfs.bern.

Contrariamente al 2014, quando un po' a sorpresa riuscì a convincere la maggioranza dei votanti a dire 'sì' all'iniziativa "contro l'immigrazione di massa", questa volta l'Unione democratica di centro non ce l'ha fatta. La proposta di abolire la libera circolazione delle persone affinché la Svizzera potesse tornare ad avere una politica di immigrazione autonoma è infatti stata respinta dal 63% dei votanti, stando alla prima proiezione dell'istituto gfs.bern.

La proporzione di 'no' non sorprende, poiché tutti i sondaggi prima della votazione davano poche chance al testo promosso dal partito di destra e dall'Associazione per una Svizzera neutrale e indipendente.

"Davide contro Golia"

"Ha vinto la clausola ghigliottina", ha reagito a caldo la vicepresidente dell'UDC svizzera Céline Amaudruz. La convinzione che la fine della libera circolazione avrebbe compromesso tutti gli accordi bilaterali con l'UE ha fatto paura ai cittadini, ha affermato la parlamentare federale.

Per il presidente del partito, il ticinese Marco Chiesa, si è trattato di "una lotta di Davide contro Golia". L'UDC era infatti l'unico dei grandi partiti svizzeri a sostenere l'iniziativa. A giocare un ruolo - ha proseguito Chiesa - è stato anche il coronavirus, poiché la popolazione è attualmente confrontata con le incertezze dello sviluppo economica.

Lavoratori europei nel mirino

La proposta dell'Unione democratica di centro mirava a frenare l'arrivo di lavoratori europei in Svizzera. Per il partito di destra, la libera circolazione ha avuto effetti nefasti per la Confederazione.

In caso di 'sì', i lavoratori europei non avrebbero più potuto avere libero accesso al mercato del lavoro elvetico, ma sarebbero stati sottoposti a un sistema di contingenti, così come accadeva prima dell'entrata in vigore dell'accordo nel 2002.

Come sei anni fa, quando il popolo accettò l'iniziativa "Contro l'immigrazione di massa" promossa già dall'UDC, il più grande partito svizzero si è trovato da solo contro tutti. Da sinistra a destra, i principali partiti si sono opposti al testo in votazione. Anche i sindacati, spesso critici nei confronti di una libera circolazione che provoca fenomeni di dumping salariale, hanno espresso un 'no' deciso nei confronti dell'iniziativa. Anche il Governo ha raccomandato di respingerlo e la ministra di giustizia e polizia Karin Keller-Sutter ha dichiarato che un eventuale 'sì' sarebbe equivalso a una "Brexit svizzera".

L'accordo di libera circolazione è infatti legato tramite la cosiddetta 'clausola ghigliottina' ad altri sei trattati tra Svizzera e UE, che garantiscono in particolare l'accesso al mercato unico. Se uno di questi accordi cade, anche gli altri sono abrogati.

Dei rapporti con l'UE tutti da definire

Il voto odierno non mette di certo fine alle discussioni sul futuro dei rapporti tra Svizzera e UE. Sia a Berna che a Bruxelles si attendeva l'esito di questa iniziativa per valutare come sviluppare ulteriormente le relazioni.

Da anni sul tavolo dei negoziati vi è l'accordo quadro istituzionale, che dovrebbe consentire di adeguare in modo più dinamico e rapido alcuni accordi bilaterali, rimasti bloccati per diversi anni.

Diversi punti di questo accordo sono però ancora molto controversi. In Svizzera preoccupano in particolare l'allentamento delle misure di accompagnamento per contenere il fenomeno del dumping salariale e il fatto che in caso di problemi sarà un tribunale arbitrale a dover dirimere la vertenza.