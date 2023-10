Viola Amherd riceve Guido Crosetto a Berna

Guido Crosetto è stato ricevuto con gli onori militari. Vbs/ddps

La ministra della difesa ha incontrato martedì il suo omologo italiano per una visita ufficiali di lavoro. Al centro delle discussioni c'erano le relazioni bilaterali e la situazione attuale in materia di politica di sicurezza.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 ottobre 2023 - 16:33

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

L'incontro ha offerto l'opportunità di scambiare opinioni sulla cooperazione bilaterale, fortemente potenziata soprattutto nell'ambito della polizia aerea e nell'aiuto transfrontaliero in caso di catastrofe, sottolinea il Dipartimento federale della difesa (DDPS) in una notaLink esterno, aggiungendo che con l'acquisto del nuovo aereo da combattimento F-35A si creano interessanti opportunità di cooperazione che vanno oltre il servizio di polizia aerea.

Alcuni degli aerei destinati alle Forze aeree svizzere sono prodotti a Cameri, in Italia, il che rafforza ulteriormente le relazioni bilaterali, viene aggiunto. Italia e Svizzera collaborano inoltre nell'ambito della missione KFOR in Kosovo e beneficiano di un reciproco trasferimento di esperienze e conoscenze.

Altri sviluppi Altri sviluppi Ecco cosa fanno i soldati svizzeri in Kosovo Questo contenuto è stato pubblicato il 30 dic 2022 La situazione al confine tra Serbia e Kosovo viene monitorata anche dalla Svizzera, presente in loco con 195 militari dell’esercito elvetico.

Amherd e Crosetto hanno anche discusso della situazione attuale in materia di politica di sicurezza in Europa, ponendo l'accento sulla guerra in Ucraina. A preoccupare è anche la situazione nei Balcani occidentali, in particolare alla luce dei recenti avvenimenti nel nord del Kosovo. Per questo motivo, secondo il DDPS, è importante promuovere militarmente la pace nel quadro della KFOR.

I due ministri hanno pure scambiato le loro valutazioni in materia di politica di sicurezza in merito alla situazione in Medio Oriente e hanno discusso del futuro di promovimento militare della pace in Africa, in particolare nella regione del Sahel, conclude il DDPS.