Viabilità olimpica, i Grigioni risparmiano ma la Lombardia tace

GR: piano del traffico olimpico meno caro del previsto Keystone-SDA

Sebbene i costi per la gestione della viabilità delle Olimpiadi 2026 si siano rivelati inferiori al previsto, il Canton Grigioni rischia di doverli sostenere interamente a causa della mancata conferma del contributo da parte della Regione Lombardia.

2 minuti

Keystone-ATS

Il piano per gestire la viabilità e la sicurezza durante i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 costerà meno dei 5,5 milioni di franchi previsti dal Canton Grigioni. Una risposta di contribuzione da parte della Regione Lombardia non è ancora arrivata.

“I costi sono più bassi, perché durante i Giochi olimpici invernali abbiamo potuto ottimizzare qualche misura”, ha spiegato la Consigliera di Stato Carmelia Maissen (Centro) giovedì in Gran Consiglio rispondendo a una domanda del granconsigliere Reto Rauch (UDC, destra conservatrice). Per citare un esempio: uno dei due posteggi installati a Zernez è stato chiuso pochi giorni dopo l’inizio dei Giochi, dato che l’85% dei visitatori si è recato a Livigno e Bormio con i mezzi pubblici.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Traffico olimpico, chiude uno dei Park and Ride nei Grigioni Questo contenuto è stato pubblicato al L’Ufficio tecnico grigionese ha deciso di chiudere uno dei due park and ride installati a Zernez per gestire l’afflusso di spettatori delle Olimpiadi. Solo pochi visitatori si sono recati in Engadina in automobile, di conseguenza l’area di sosta è rimasta semivuota. Di più Traffico olimpico, chiude uno dei Park and Ride nei Grigioni

A quanto ammontano i costi esatti sarà chiaro nel mese di maggio, quando verrà concluso il rapporto finale sulle spese. Quando il Governo avrà tutte le informazioni, si rivolgerà nuovamente alla Regione Lombardia per discutere sulla sua partecipazione ai costi. Inizialmente Milano aveva promesso di contribuire con un importo pari a 600’000 euro. Ma a oltre due mesi dalle gare olimpiche i partner italiani non si sono ancora espressi in modo vincolante sull’importo.

Cosa succederà se l’Italia non dovesse versare nessun contributo? “Se non dovessero pagare, i costi se li assume completamente il Canton Grigioni”, ha dichiarato Maissen a Keystone-ATS.

Articoli più popolari

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative