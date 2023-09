Venduti quasi 135'000 contrassegni autostradali elettronici in un mese

La vignetta elettronica sta registrando un certo successo. © Keystone / Jean-christophe Bott

Dalla sua introduzione il primo agosto scorso, la nuova vignetta elettronica per circolare sulle autostrade svizzere ha registrato un certo successo. Ad interessarsi al nuovo contrassegno sono soprattutto persone che vivono all'estero.

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 settembre 2023 - 16:31

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Nello spazio di un mese, l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) ha venduto 134'407 vignette elettroniche, stando a quanto comunicato venerdì.

Poiché pochissime persone in Svizzera necessitano di un contrassegno per l'anno in corso, la e-vignetta è stata venduta per ora soprattutto ad automobilisti e automobiliste all'estero.

Il vantaggio del bollino elettronico è che può essere acquistato ovunque e in qualsiasi momento attraverso l'apposito sitoLink esterno. Bisogna però prestare attenzione a siti non ufficiali che la propongono a prezzo maggiorato.

A differenza del tradizionale contrassegno adesivo, che è legato al veicolo, quello elettronico è legato alla targa. Chi ha quindi targhe intercambiabili, può circolare con lo stesso bollino senza doverne acquistare due diversi.

Inoltre, i proprietari dei veicoli non devono acquistare un altro bollino se comperano una nuova auto nel corso dell'anno, a patto che utilizzino la stessa targa. Come quello tradizionale, il contrassegno elettronico è valido fino alla fine di gennaio 2024.