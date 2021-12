Vaccini per i bambini, tra favorevoli e contrari

Da gennaio anche in Svizzera sarà possibile vaccinare i bimbi a partire dai 5 anni. Keystone / Jan Woitas

Con il nuovo anno la campagna vaccinale contro il Covid-19 entrerà in una nuova fase raggiungendo i piu piccoli, ossia la fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni. Non tutti però sono favorevoli a questa misura.

Potenzialmente, si tratta di 600'000 bambini in Svizzera. Swissmedic, l'ufficio federale della sanità e la commissione federale per le vaccinazioni, hanno dato luce verde alla somministrazione del vaccino della Pfizer, in due dosi da inoculare a 3 settimane di distanza.

La questione interroga genitori e figli, ma esce anche dalla sfera familiare accendendo gli animi e dividendo le coscienze. Pro e contro che si muovono su presupposti diversi rispetto allo scontro, spesso violento, tra la maggioranza vaccinata e i no-vax.

Il Quotidiano. programma d'attualità regionale della RSI, ne ha parlato in un approfondimento, interpellando genitori preoccupati e medici che si pongono su fronti contrapposti, pro o contro vaccini.

