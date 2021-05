Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Diversi cantoni hanno aperto la vaccinazione anti-Covid a tutti gli over 16. Keystone / Laurent Gillieron

Mentre in tutta la Svizzera si abbassa la soglia di età per iscriversi alla vaccinazione contro il Covid-19, si osserva che la probabilità di avere effetti indesiderati (non gravi) è maggiore tra i più giovani. Perché? La Radiotelevisione svizzera RSI ne ha parlato con il primario dell'Istituto di Scienze farmacologiche dell'Ente ospedaliero cantonale ticinese (EOC).

Da martedì, il primo della classe è il Ticino, dove un terzo della popolazione ha già avuto la prima dose. Ma se in questo cantone la campagna vaccinale è aperta agli over 45, in molti altri ci si può mettere in lista già a 16 anni, e l'intero Paese sta facendo progressi.

Altri grafici in: Coronavirus: i numeri in SvizzeraLink esterno

Effetti noti

Che più si scende con l'età, più frequenti siano gli effetti indesiderati, è in realtà la conferma di quanto preannunciavano gli studi. Ma sorprende i diretti interessati: "In effetti non mi aspettavo che fosse così", dice un 35enne di Losanna alla tv svizzero-francese. "In ogni caso lo rifarei domani, se dovessi. Non ho alcun problema. E sono anche molto felice che sia finalmente disponibile per tutti".

Maggiori probabilità di effetti secondari

-tra chi ha meno di 55 anni

-dopo la seconda dose (più che la prima)

-tra le donne

-tra chi ha già contratto il virus

-tra chi riceve Moderna (vs. Pfizer)

[fonte: Unisanté, citataLink esterno da RSI] Fine della finestrella

Si parla, in genere, di effetti collaterali come spossatezza e mal di testa, della durata di uno o due giorni. "Mi sono svegliata con questo forte dolore al braccio", riferisce una donna. "Ho avuto febbre fino a 37,8° e dolori al corpo, ma sono comunque andata a lavorare. Ho fatto un po' fatica tutto il giorno".

Risposta efficace

Il dottor Alessandro Ceschi dell'EOC conferma: tutto questo era già stato osservato negli studi clinici che avevano portato all'omologazione dei vaccini anti-Covid somministrati in Svizzera (Moderna e Pfizer/BioNTech). Le cause sono di diverso tipo ma si possono riassumere in un'importante ed efficace risposta immunitaria.

L'intervista integrale a Ceschi.

tvsvizzera.it/ri con RSI (TG del 11.05.2021)