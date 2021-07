Vacanze estive, luogo che vai e regole che trovi

Contenuto esterno

Gli aeroporti svizzeri erano pieni di gente in questo fine settimana di inizio vacanze. Diversi passeggeri respinti perché non in possesso dei documenti necessari.

05 luglio 2021

A Zurigo-Kloten 44'000 passeggeri si sono precipitati agli sportelli sabato e altrettanti domenica. A Ginevra-Cointrin domenica c'erano 30'000 viaggiatori.

La portavoce dello scalo di Kloten, Manuela Staub, ha confermato che l'affluenza corrisponde al 40% di quella di prima della pandemia.

Ma non tutti hanno potuto volare: ogni giorno, il personale di terra ha dovuto negare l'imbarco ad una buona ventina di viaggiatori perché non soddisfacevano i requisiti relativi al Covid-19 per l'ingresso nel loro paese di destinazione, ha precisato la portavoce di Swissport Nathalie Berchtold. Per tutto il mese di giugno, questi rifiuti hanno riguardato 700 persone.

Secondo Berchtold, i viaggiatori non sono sufficientemente consapevoli del fatto che le condizioni di ingresso in un paese possono cambiare con un preavviso molto breve.

Taline Abdel Nour, coordinatrice del servizio di comunicazione all'aeroporto di Ginevra, consiglia alle persone di venire con tutti i documenti necessari, di informarsi sulle regole in vigore nel paese di destinazione e anche presso le compagnie aeree. E questo fino all'ultimo momento prima del viaggio.

Ecco nel servizio le regole valide nei paesi maggiormente gettonati dai turisti svizzeri:

