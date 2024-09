Una mozione chiede la fine del numerus clausus in medicina nelle facoltà svizzere

Altri sviluppi Casse malati, Caritas chiede un ulteriore aumento dei contributi per la riduzione dei premi Questo contenuto è stato pubblicato al A due giorni dall'annuncio dei premi delle casse malati per il 2025, Caritas Svizzera chiede ai Cantoni di aumentare le riduzioni dei premi. Di più Casse malati, Caritas chiede un ulteriore aumento dei contributi per la riduzione dei premi

Musk consegna a Meloni il "Global Citizen Award 2024"
La premier italiana Giorgia Meloni ha ricevuto alla Ziegfeld Ballroom di New York il "Global Citizen Award 2024" dell'Atlantic Council.

Viola Amherd lancia un appello all'ONU a favore delle donne afgane
Una vera pace può essere raggiunta solo con la partecipazione paritaria delle donne, ha detto la presidente della Confederazione Viola Amherd in occasione di un evento alle Nazioni Unite di New York a favore dell'inclusione delle donne in Afghanistan.

È guerra aperta tra Israele e Hezbollah
Nell'attacco lanciato lunedì da Israele contro oltre 1'100 obiettivi di Hezbollah in Libano hanno perso la vita almeno 270 persone, mentre i feriti sono un migliaio.

Avviati i negoziati per il rinnovo dell'accordo di libero scambio con la Cina
Migliori condizioni quadro per le imprese elvetiche e un rafforzamento delle disposizioni esistenti in materia di standard ambientali e di lavoro. È quanto vuole ottenere la Svizzera con l'estensione dell'accordo di libero scambio (ALS) con la Cina.

Il Libero Stato delle Tre Leghe (l'attuale Grigioni) compie 500 anni
Esattamente 500 anni fa, il 23 ottobre 1524, le alleanze regionali dei Grigioni si unirono per formare il Libero Stato delle Tre Leghe. Un esempio unico nell'Europa dell'età moderna.

La radiotelevisione svizzero-tedesca taglierà circa 75 posti
La radiotelevisione svizzero-tedesca (SRF) taglierà nei prossimi mesi circa 75 posti a tempo pieno in tutta l'azienda. La SRF apporterà ulteriori modifiche alla sua offerta e alla sua organizzazione entro il 2027 per posizionarsi in modo ottimale per il futuro.

Cala il prezzo dello zucchero ma non in Svizzera
Il mercato globale dello zucchero è attualmente sotto pressione. Se in Germania il prezzo cala anche nella vendita al dettaglio, in Svizzera i consumatori non stanno approfittando della situazione. Vediamo il motivo.

Tassi ipotecari calano nel terzo trimestre
I tassi ipotecari in Svizzera sono nuovamente scesi negli ultimi tre mesi: secondo un'analisi del servizio di confronti internet Moneyland da luglio a fine settembre, i mutui a tasso fisso hanno perso circa 50 punti base su tutte le scadenze.