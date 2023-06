Una moneta per i 175 anni della Costituzione federale

I simboli presenti sulla moneta sono il preambolo della Costituzione di 175 anni fa. @swissimint

Per i 175 anni della Costituzione federale, la zecca federale Swissimint ha emesso una moneta commemorativadell'artista solettese Peter Salzmann.

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

La moneta che celebra la prima Costituzione federale del 1848 è stata presentata oggi dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter. L’opera è stata realizzata dall’artista solettese Peter Salzmann e potrà essere acquistata durante le celebrazioni che si terranno a Berna il primo e il 2 luglio direttamente al Bernerhof, la sede del Dipartimento federale delle finanze.

Da un lato la moneta riporta in maniera simbolica il preambolo della Costituzione. Sull’altra faccia è raffigurata madre Helvetia con la bandiera svizzera e una colomba portatrice di pace. La moneta commemorativa sarà disponibile in due versioni: in argento del valore nominale di 20 franchi (ne verranno coniati 10'000 pezzi) e in oro del valore di 50 franchi (5'000 pezzi).

Presentando la moneta, la 'ministra' delle finanze Karin Keller-Sutter ha ricordato che con la prima Costituzione federale, varata il 12 settembre 1848, i nostri antenati hanno creato in brevissimo tempo una base istituzionale per la Svizzera moderna che è ancora oggi stabile.