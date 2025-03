Una misteriosa spirale nei cieli

Il fenomeno fotografato da Lugano da un utente di Instagram. RSI/Anthony Svettini (Instagram)

Diverse segnalazioni sono circolate in rete a proposito del curioso vortice luminoso. Nulla di sovrannaturale: si tratta del carburante liberato da una missione di SpaceX.

RSI

Un vortice luminoso nel cielo. È quello che si è potuto osservare per pochi minuti ieri sera attorno alle 21:10 nei cieli di mezza Europa: segnalazioni arrivano dal Nord Italia, Francia, Germania e Regno Unito.

Non si tratta di alieni o altri fenomeni misteriosi: come riporta il sito specializzato in astrofisica Chpdb, quanto osservato è un effetto creato da un Falcon 9 di SpaceX che ha liberato il carburante avanzato.

Il lancio della missione NROL69 è avvenuto alle 18:48 da Cape Canaveral, in Florida. Con la sua orbita successiva, il razzo ha sorvolato il continente europeo e grazie alla scarsa copertura nuvolosa, l’insolita spirale si è presentata agli occhi di molti.

Il fenomeno non è nuovo agli appassionati, e serve a preparare il rientro atmosferico del razzo nel Pacifico meridionale.