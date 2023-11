Un quinto degli oli essenziali venduti in Svizzera potenzialmente nocivi per la salute

Naturale non vuol dire non nocivo. Dreamstime.com / Illustration

I prodotti sono stati ritirati dalla vendita dopo essere stati testati dalle autorità cantonali nell'ambito di una campagna nazionale.

Dei 256 prodotti testati dai chimici cantonali, 50 erano potenzialmente dannosi per la salute, ha indicato mercoledìLink esterno il Dipartimento della sanità e degli affari sociali del Cantone Argovia.

In 27 di questi oli è stato rilevato del Lilial, un ingrediente sintetico utilizzato come fragranza. Quando è contenuto in una proporzione superiore allo 0,3% può danneggiare il DNA o il feto. Per questo motivo, la sua vendita a privati è vietata.

Inoltre, gli oli essenziali ricavati dalle foglie di cannella o dalle noci moscate contengono spesso safrolo, che non è esplicitamente dichiarato. I prodotti che contengono più dello 0,1% di questo composto aromatico sono considerati cancerogeni e la loro vendita al pubblico è vietata. I test hanno rivelato che 23 oli essenziali superavano questo limite e sono quindi stati ritirati dalla vendita.

Difetti di ogni tipo nel 75% dei casi

Più in generale, sono stati riscontrati problemi nel 75% dei prodotti testati. Si trattava principalmente dell'assenza di simboli di pericolo sull'imballaggio, ma talvolta anche dell'imballaggio stesso o della descrizione del prodotto. In alcuni casi, i prodotti non avevano la chiusura necessaria per tenerli fuori dalla portata dei bambini.

Poiché questo tipo di prodotti proviene spesso da fonti naturali, la consapevolezza della loro potenziale pericolosità è sovente carente tra la popolazione, osservano le autorità argoviesi. In caso di contatto diretto, gli oli essenziali e i profumi per la casa possono irritare la pelle, gli occhi e le mucose. Possono anche causare allergie.

Molti di essi devono quindi riportare i relativi pittogrammi e le avvertenze di pericolo, in conformità alla legislazione sui prodotti chimici.