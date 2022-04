Un nuovo ponte tibetano in Ticino

Il nuovo ponte che collega i territori di Olivone con quelli di Aquila. @Blenio Viva

Il Ticino ha ufficialmente un nuovo ponte tibetano. In Valle di Blenio è stato inaugurato oggi, sabato, quello che permette di percorrere in tutta sicurezza il sentiero di montagna tra Pinaderio e Sallo, che si congiunge a sua volta con gli itinerari in direzione della zona del Luzzone o della Greina.

La struttura sospesa di 71 metri di lunghezza attraversa il torrente Riasc, superando quello che in passato era un punto problematico in particolare in caso di maltempo e dei conseguenti scoscendimenti. Rende inoltre più attrattivo il tracciato anche a beneficio dei turisti, a piedi o in bicicletta.

I lavori, promossi dal Gruppo Restauri Blenio in collaborazione con il patriziato, erano iniziati nel luglio 2021 e si erano conclusi in dicembre. L'investimento di alcune centinaia di migliaia di franchi è stato coperto anche grazie ai contributi di enti pubblici e a donazioni di privati.

