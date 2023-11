Un bambino su 20 deve rinunciare ad attività ricreative per mancanza di soldi

Le attività ricreative non sono alla portata di tutti i bambini e le bambine in Svizzera. © Keystone / Anthony Anex

Il 5,5% dei bambini e delle bambine in Svizzera ha dovuto rinunciare nel 2021 ad attività ricreative a pagamento per motivi economici e il 6,1% non ha potuto trascorrere una settimana di vacanza lontano da casa. È quanto emerge da un'indagine dell'Ufficio federale di statistica (UST) pubblicata oggi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 novembre 2023 - 10:37

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

A causa della mancanza di denaro, il 6,4% di ragazzini sotto i 16 anni ha sofferto di svantaggi in almeno tre dei 17 ambiti presi in considerazione, sottolinea l'USTLink esterno.

Gli esperti parlano di "deprivazione specifica per i bambini", ovvero di una mancanza materiale in ambiti considerati particolarmente importanti per loro. Ad esempio, lo studio ha analizzato se i bambini avessero scarpe e vestiti adeguati, se possedessero libri adatti alla loro età, se potessero invitare amici e se ricevessero pasti equilibrati.

I figli di genitori con un livello di formazione limitato o nullo e con un reddito basso, nonché i figli di genitori di nazionalità straniera e quelli che vivono in economie domestiche monoparentali sono colpiti nettamente più spesso da "deprivazione specifica per i bambini".

Il tasso medio di deprivazione infantile in Europa, pari al 13%, è più del doppio di quello svizzero. Tra i Paesi confinanti con la Svizzera, solo la Germania ha un tasso di deprivazione inferiore, pari al 6%. I Paesi europei con i tassi più bassi sono la Slovenia (2,9%), la Svezia (3,5%) e la Finlandia (3,7%), mentre i tassi più alti si registrano in Romania (42,5%) e Bulgaria (36,5%). In Italia il tasso è del 7,1%.