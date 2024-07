Un alloro olimpico per lo stilista Germanier

Kevin Germanier. keystone

I costumi della cerimonia di chiusura di Parigi 2024 sono stati disegnati dal creatore di moda vallesano.

2 minuti

Keystone-ATS

La cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi avrà un sapore svizzero. I costumi che indosseranno gli artisti sono infatti stati creati dallo stilista vallesano Kevin Germanier .

Lo stilista 32enne è stato contattato “per un altro progetto per i Giochi Olimpici” dalla giornalista Daphné Bürki, la direttrice dei costumi, ha raccontato in un’intervista pubblicata dal sito lematin.ch.

“È così che ho conosciuto Thomas Joly, il direttore artistico delle cerimonie. È successo tutto in modo molto naturale. Gli è piaciuto quello che avevo proposto per l’altro progetto e mi hanno chiesto di fare alcuni disegni iniziali per la cerimonia di chiusura. Poi mi hanno commissionato la realizzazione di tutti i costumi”, spiega.

“Upcycling”

In tutto, lo stilista svizzero, che ha lavorato a questo progetto per sei mesi, ha disegnato un centinaio di abiti per gli artisti, gli acrobati e i cantanti che si esibiranno allo Stade de France. Si tratta di un numero tre volte superiore a quello di una sfilata tradizionale.

“Come sempre, tutti i nostri costumi sono stati realizzati con tessuti riciclati”, dice, senza rivelare altro sulla cerimonia, che si prevede sarà seguita da due miliardi di persone.

L’upcycling è uno dei marchi di fabbrica di Kevin Germanier. Trasforma gli scarti dell’industria tessile in capi di alta moda eleganti ed etici, aggiungendo perle, piume e strass. Il suo lavoro riflette sia il suo impegno a preservare l’ambiente sia il suo desiderio di superare i confini dell’estetica tradizionale.

Originario di Grenchen (VS), lo stilista si è laureato nel 2021 presso il prestigioso Central Saint Martins College of Art and Design di Londra.

Si è subito fatto un nome con le sue creazioni originali, che gli sono valse numerosi premi. Ha vestito star come Lady Gaga, Beyoncé e Rihanna. Dal 2020 Germanier è una presenza fissa alla Settimana della moda di Parigi.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative