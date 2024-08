Oltre le aspettative l’utile di UBS nel secondo trimestre

Altri sviluppi

UBS, Mister prezzi si attiva per evitare che sfrutti sua posizione

Questo contenuto è stato pubblicato al UBS ha una posizione dominante in alcuni settori e Mister prezzi Stefan Meierhans si attiva per evitare possibili abusi, in particolare nel campo degli interessi: per il momento punta sul dialogo, ma non sono esclusi interventi più incisivi.

