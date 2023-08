UBS integrerà completamente le attività svizzere di Credit Suisse

Credit Suisse in quanto tale scomparirà in Svizzera entro la fine del 2024, su cosa avverrà del marchio non è ancora chiaro. © Keystone / Michael Buholzer

Le due banche opereranno separatamente fino alla fusione completa prevista per la fine del 2024. Rimane l'incognita su quanti posti di lavoro spariranno.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 agosto 2023 - 08:43

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

"Abbiamo preso la nostra decisione in merito a Credit Suisse dopo un’analisi approfondita di tutte le possibili opzioni. In base alla nostra valutazione, la piena integrazione è chiaramente la migliore scelta per UBS, i nostri stakeholder e l’economia svizzera", ha dichiarato l'amministratore delegato di UBS, Sergio Ermotti, citato in un comunicatoLink esterno.

Secondo i piani, UBS e le attività svizzere di Credit Suisse (CS) continueranno a operare come società separate fino alla fusione legale prevista per il 2024. Il marchio Credit Suisse e le sue attività commerciali saranno mantenuti fino al trasferimento della clientela e dei sistemi. Su cosa avverrà dello storico marchio al di là del 2025 non è trapelato per ora nulla.

"Nulla cambierà quindi per i clienti nel prossimo futuro", ha assicurato Ermotti, il quale ha anche garantito che "tutte le sponsorizzazioni di attività civiche, sportive e culturali programmate in Svizzera" saranno mantenute almeno sino alla fine del 2025.

Quanti posti spariranno?

UBS non ha fornito cifre concrete sul numero di posti di lavoro che saranno eliminati nel corso dell'integrazione. Tuttavia, i risparmi sui costi che UBS intende realizzare nel corso dell'integrazione di CS forniscono un'indicazione. La banca punta a ridurre i costi lordi di circa 10 miliardi di dollari (8,8 miliardi di franchi).

L'istituto vuole inoltre raggiungere un rapporto costi-ricavi - un indicatore chiave nel settore - inferiore al 70%, rispetto all'attuale 88,9%.

Alla fine di giugno, l'agenzia di stampa statunitense Bloomberg ha riferito, sulla base di fonti anonime, che la metà degli impieghi di CS, ossia circa 35'000 posti, sarebbero stati soppressi. I e le dipendenti della banca d'investimento a Londra, New York e in Asia sarebbero i più esposti al rischio di perdere il posto di lavoro.

Secondo i documenti pubblicati giovedì, alla fine di giugno i due gruppi bancari riuniti contavano circa 119'100 posti equivalenti a tempo pieno. Alla fine del 2022, i due gruppi combinati avevano 123'077 dipendenti.

Untile netto di oltre 25 miliardi di franchi

Nel comunicare l'opzione scelta per il futuro di Credit Suisse, UBS ha anche resi noti i risultati del secondo trimestre. Grazie all'acquisizione di CS, l'istituto ha conseguito un profitto netto di 28,9 miliardi di dollari (25,4 miliardi di franchi) che include un utile contabile di pari importo derivante dal fatto che l'istituto concorrente è stato rilevato - anche con l'aiuto di garanzie statali - a un prezzo nettamente inferiore al suo valore.

+ La Svizzera rischia di perdere lo scettro di gestore patrimoniale globaleLink esterno

Al netto di questo fattore – cosiddetto goodwill (avviamento) negativo, nonché delle spese legate all'integrazione e degli oneri di acquisizione – l'utile ante imposte del gruppo è stato di 1,1 miliardi di dollari.

Il guadagno netto della sola UBS si è attestato a 2 miliardi, in linea con i 2,1 miliardi dello stesso periodo del 2022. Per il solo CS, che da giugno appartiene ufficialmente al nuovo gruppo UBS, si registra una perdita ante imposte di 8,9 miliardi di dollari, che scende a 4,3 miliardi escludendo gli effetti legati all'acquisizione.

Clientela si è stabilizzata

La base di clientela di CS si è "sostanzialmente stabilizzata", con una raccolta netta di depositi di 18 miliardi nel periodo aprile-giugno e un andamento positivo che sta proseguendo anche nel terzo trimestre.

UBS ha da parte sua continuato ad attrarre denaro: nell'amministrazione patrimoniale ha raggiunto il più alto afflusso netto di nuovi capitali in un secondo trimestre da oltre dieci anni a questa parte, con 16 miliardi di dollari. Anche in questo caso, lo slancio continua. In totale, a fine giugno il gruppo UBS aveva in gestione patrimoni per 5'530 miliardi di dollari, rispetto ai 4'184 miliardi di fine marzo, cioè prima dell'acquisizione di CS.

La banca è ottimista anche per quanto concerne il futuro degli affari: le incertezze rimangono, ma la fiducia della clientela nella gestione patrimoniale è migliorata. "Prevediamo flussi netti positivi di nuovi attivi nelle nostre attività di gestione patrimoniale e asset management", conclude l'istituto.