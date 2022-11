Tutela del clima, la Svizzera perde colpi

Secondo Greenpeace, la Svizzera ha un livello di emissioni pro capite molto elevato a causa delle sue abitudini di consumo. Keystone / Anthony Anex

In tema di tutela del clima, la Svizzera non eccelle a livello internazionale. La Confederazione perde infatti sette posizioni nella classifica che valuta l'impegno dei singoli Paesi. In base alla valutazione annuale stilata dalle ONG Climate Action Networks e Germanwatch si trova solo al 22esimo rango.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 novembre 2022 - 14:45

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Secondo il "Climate Change Performance Index" 2023, la Confederazione è uno degli Stati ad aver perso più posizioni nell'arco di un anno. Si colloca ora alle spalle della media dell'intera UE (19°), dell'Egitto (20°), ma davanti a Spagna (23°) e Italia (29°).

I Paesi meglio classificati sono, nell'ordine, la Danimarca (che vince grazie soprattutto alle sue pale eoliche), la Svezia e il Cile, che si sono classificati al quarto, quinto e sesto posto. I primi tre posti non sono stati assegnati, in quanto gli sforzi sono stati ritenuti complessivamente insufficienti per raggiungere l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. Al quinto rango si trova a sorpresa l'India.

Altri sviluppi Altri sviluppi Inaugurata la centrale idroelettrica austro-elvetica Questo contenuto è stato pubblicato il 14 nov 2022 Era stata progettata nel 2003 quando nessuno pensava che ci saremmo trovati di fronte a una crisi energetica come quella attuale.

Contenuto esterno

Quattro criteri

L'indice tiene conto di quattro criteri: la politica climatica, le emissioni di gas a effetto serra, il consumo energetico e le misure di promozione delle energie rinnovabili. In tutte queste categorie, la Svizzera si colloca tra il 15° e il 25° posto.

"La Svizzera ha un livello di emissioni pro capite molto elevato a causa delle sue abitudini di consumo", rileva Greenpeace, che denuncia la pratica elvetica di "abbellire gli sforzi di protezione del clima in Svizzera con misure adottate all'estero". La Confederazione ha infatti firmato accordi con diversi Paesi in modo da compensare da loro le proprie emissioni di CO2.

L'ONG accoglie con favore la riduzione delle emissioni elvetiche all'estero, ma dal momento che questi sforzi sostituiscono misure realizzate in patria "la politica federale attuale non è altro che un greenwashing". Recentemente, anche il New York Times ha criticato la Svizzera per questa pratica, scrivendo che sta "pagando i Paesi poveri" per ridurre la propria impronta di carbonio.

Il documento, che viene redatto dal 2005, prende in considerazione una sessantina di Paesi che emettono complessivamente il 92% dei gas a effetto serra del pianeta. È stato pubblicato oggi in occasione della COP27, che si tiene a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Vi hanno contribuito circa 450 esperti internazionali.