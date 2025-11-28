Tre i super ricchi in Svizzera sale sul podio la Andrea Pignataro

EPA/MOHAMMED BADRA

Il primo posto fra i più grandi patrimoni in Svizzera resta nelle mani dalla famiglia proprietaria di Chanel, i Wertheimer. Sul podio compare l'uomo d'affari italiano Andrea Pignataro.

2 minuti

Gérard Wertheimer, proprietario con il fratello Alain del marchio di lusso, conserva la vetta nella classifica dei 300 più ricchi del Paese, pubblicata giovedì sera dalla rivista economica svizzero tedesca Bilanz, con un patrimonio stimato fra i 33 e i 34 miliardi di franchi.

Solitamente stabili, le fortune in cima alla classifica “hanno conosciuto movimenti con vincenti e perdenti”, in un contesto di “tensione generata dal presidente americano sul commercio internazionale”.

La seconda piazza va alla famiglia Hoffmann, Oeri e Duschmalé, che controlla il gigante della farmaceutica Roche, e che vanta un patrimonio che è progredito da 30 a 31 miliardi.

Sul podio, come accennato, entra Andrea Pignataro, che ha fondato più di 25 anni fa Ion Group, società di programmi finanziari con sede a Londra. L’imprenditore può contare su una fortuna di 27/28 miliardi.

Seguono gli Aponte, che controllano la società marittima ginevrina MSC Group (fra 24 e 25 miliardi) e la famiglia Safra, che dirige la banca privata J. Safra Sarasin (fra 24 e 25 miliardi). Nei primi dieci posti rimane la famiglia Bertarelli (17-18 miliardi).

I Blocher fuori dalla top 10

La famiglia Blocher, al vertice dell’azienda grigionese Ems-Chemie e anche del fabbricante di dolci Läckerli Huus, è uscita dalla top 10 dopo essere stata al nono posto nel 2024. Stesso discorso per il ginevrino Guillaume Pousaz, creatore di checkout.com, piattaforma specializzata nel trattamento di pagamenti online, che era al decimo posto.

Altri sviluppi

Fra le personalità che sono entrate nella lista dei 300 si trova Torstein Hagen, domiciliato nel canton Lucerna, con un patrimonio di 11 miliardi. Presiede e dirige l’azienda di crociere Viking.

Bilanz, fra le altre cose, sottolinea anche le più forti crescite e perdite, con un guadagno di 100 milioni per la star del tennis e uomo d’affari Roger Federer o ancora un +1,5 miliardi per la famiglia Stern, proprietaria del marchio orologiero di lusso Patek Philippe.

Il brasiliano Marcel Telles avrebbe invece perso 2 miliardi e il ceco Radovan Vitek, conosciuto per aver acquistato la stazione di Crans-Montana, 500 milioni.

Articoli più popolari I più discussi

