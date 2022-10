Tratta di essere umani in forte aumento in Svizzera

Circa due terzi delle vittime sono state oggetto di tratta a fini sessuali. Le vittime provengono da 55 paesi diversi. © Keystone / Georgios Kefalas

Sono soprattutto donne ma non mancano gli uomini. Il numero di vittime della tratta di esseri umani in Svizzera è aumentato del 50% tra il 2019 e il 2021. Circa due terzi delle vittime sono state oggetto di tratta a fini sessuali, mentre l'altro terzo è stato vittima di sfruttamento lavorativo o è rappresentato da persone impiegate per attività criminali.

La stragrande maggioranza (81%) delle persone sfruttate sono da donne, ma la percentuale di uomini è aumentata nell'ultimo anno dal 13% al 19%. Nel 2019, 142 nuove vittime erano state identificate dai quattro centri di consulenza specializzati della Piattaforma svizzera contro la tratta degli esseri umani (Plateforme TraiteLink esterno), che per la prima volta hanno registrato i loro casi in blocco in quell'anno.

Due anni più tardi, questa cifra era in aumento del 50%: nel 2021, i centri di consulenza hanno identificato 207 nuove vittime della tratta. In totale, 492 persone sono state prese a carico, consigliate e accompagnate.

Due terzi sfruttate sessualmente

Come anticipato, circa due terzi delle vittime sono state oggetto di tratta a fini sessuali, mentre l'altro terzo è stato vittima di sfruttamento lavorativo o è rappresentato da persone impiegate per attività criminali. Sono state in particolare sfruttate in abitazioni private, nella ristorazione, in studi di manicure, nell'edilizia, o costrette a chiedere l'elemosina o a commettere reati come il furto.

Le vittime provengono da 55 paesi diversi. La Nigeria, la Romania, il Brasile e l'Ungheria sono i paesi d'origine da cui arriva il maggior numero di nuove vittime identificate. Il 40% di queste ultime sono originarie dell'Africa, il 30% di paesi europei, il 17% dell'Asia e il 12% dell'America latina.

Maggiore consapevolezza

Secondo i centri di consulenza, le ragioni principali di questo aumento del numero di vittime sono due. In primo luogo, è aumentata la presa di coscienza della problematica della tratta di esseri umani, la formazione e la sensibilizzazione degli specialisti all'interno della polizia, in ambito dell'asilo, del settore sociale e della sanità.

Sono state stabilite strette collaborazioni che permettono di identificare un maggior numero di vittime e di metterle in contatto con la piattaforma.

In secondo luogo, ritiene la piattaforma, l'aumento del numero di vittime può anche indicare un incremento generalizzato della tratta di esseri umani. La vulnerabilità di molte persone è effettivamente aumentata durante la pandemia.

Molte vittime sono state sfruttate perché si trovavano in una situazione precaria, aggravata dalle restrizioni imposte dalle autorità. Allo stesso tempo, le possibilità di migrazione sono sempre più limitate per le persone poco qualificate.

Profonde variazioni tra cantoni

I dati relativi alle vittime - numero, origine, forma di sfruttamento - variano notevolmente da un cantone all'altro. Laddove esistono organizzazioni specializzate nella protezione delle vittime e sono adeguatamente finanziate, è più facile ottenere protezione e assistenza e perseguire gli autori di tratta.

Per questo motivo, la Piattaforma svizzera contro la tratta degli esseri umani chiede alla Svizzera di istituire strutture di protezione specializzate in tutti i cantoni dotate di un finanziamento adeguato.