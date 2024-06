Transizione energetica, la Svizzera tra i Paesi più virtuosi

Altri sviluppi

Fotovoltaico ed eolico non bastano per la transizione energetica

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera far capo alle turbine eoliche e al fotovoltaico per passare al tutto (o quasi) elettrico non sarà sufficiente, secondo uno studio del Politecnico federale di Losanna.

