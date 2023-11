Traffico ferroviario in tilt nell'arco lemanico

Soppresso, soppresso e ancora soppresso: giovedì è una giornata infernale per chi viaggia nella regione tra Losanna e Ginevra. © Keystone / Laurent Gillieron

Un guasto tecnico avvenuto mercoledì sera alla stazione di Renens (canton Vaud) ha costretto a interrompere il traffico ferroviario tra Ginevra e Losanna. La situazione non tornerà alla normalità prima di venerdì.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 novembre 2023 - 14:09

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Decine di migliaia di utenti del treno che vivono nell'arco lemanico hanno dovuto armarsi di pazienza giovedì.

A mandare in tilt il delicato equilibrio ferroviario è stato un importante guasto tecnico nella stazione di Renens, alle porte di Losanna. Verso le 23:30 di mercoledì i cavi di trasmissione per il controllo dei segnali e degli scambi sono stati danneggiati durante dei lavori di manutenzione. Un danno che i tecnici stanno ancora valutando.

L'incidente ha avuto conseguenze a cascata su tutta la rete nella regione, con innumerevoli soppressioni di treni, ritardi e cambi…

Disagi almeno fino a venerdì

Nella tarda mattinata di giovedì, le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno annunciato una ripresa - molto limitata - del traffico tra Ginevra e Losanna. "Riusciremo a far passare due treni all'ora e per direzione su tutta la tratta" ha confermato il portavoce delle ferrovie federali svizzere FFS, mentre tra Ginevra, Morges e Bussigny, e tra Losanna e Renens i treni possono circolare. La situazione rimarrà tale almeno fino a venerdì.

Le ferrovie hanno invitato i viaggiatori a rimandare gli spostamenti non necessari, per tutti gli altri ci sono bus sostitutivi e lunghe attese, non solo per salirci, ma per tutto il viaggio visto gli imbottigliamenti che si sono creati, soprattutto attorno a Losanna.

Ironia della sorte, la panne è avvenuta il 9 novembre, esattamente due anni dopo il cedimento dei binari a Tolochenaz, sempre tra Ginevra e Losanna, che provocò un blocco totale del traffico durato diversi giorni.