Oggi in Svizzera non c'è paese che non abbia il suo albero decorato. Nelle città poi - come ad esempio a Lugano - è una vecchia tradizione che l'albero venga posto nella piazza principale.

Quella dell'albero di Natale è un'usanza che in Svizzera si è diffusa in modo e in momenti diversi. Dal sud della Germania arriva nel '700 nelle città svizzero-tedesche con una forte presenza borghese. Ce lo spiega lo storico Mischa Gallati. La tradizione è poi arrivata in Svizzera francese e infine nella Svizzera Italiana.

Per i cristiani sembra quasi normale addobbare un albero per Natale. Ma da quando esiste questa tradizione? Da dove arriva? Scopriamolo insieme.

