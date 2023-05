Swissminiatur danneggiata dalla grandine

La sede del CICR di Ginevra. @Swissminiatur

Il municipio di Le Locle nel canton Neuchâtel. @Swissminiatur

@Swissminiatur

Il Palazzo delle Nazioni sede dell'ONU a Ginevra. @Swissminiatur

Barche sul lago Lemano nei pressi del Castello di Chillon. @Swissminiatur

La stazione ferroviaria di Sion. @Swissminiatur

La grandinata che ha colpito martedì sera il Ticino meridionale e in modo particolare la zona di Melide ha avuto pesanti conseguenze per la Swissminiatur, il museo all'aperto di miniature più grande della Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 maggio 2023

tvsvizzera.it/fra con RSI

Stando a quanto comunicato dalla direzione della struttura, chicchi grandi come palline da ping pong hanno causato innumerevoli danni ai modellini, sia quelli più datati che quelli più nuovi. Swissminiatur ospita 128 modelli all'aperto, fedeli fin nel minimo dettaglio, di case, castelli e monumenti presenti in Svizzera.

Il team si è già messo al lavoro nelle prime ore di mercoledì mattina per riparali al più presto. Il parco resta nel frattempo aperto al pubblico, sperando nella comprensione dei visitatori.

Contenuto esterno

In generale i violenti temporali e le grandinate si sono abbattuti su parte del Sottoceneri. Sulle rive del Ceresio (Maroggia-Melide) e nel Malcantone, specifica MeteoSvizzera.

Lo conferma il Corpo pompieri di Melide, che parla di maltempo su Melide, Bissone e Arogno: "Sono giunte diverse richieste di soccorso per case allagate e scoscendimenti" si legge in una nota. Per far fronte alle richieste, sono state organizzate quattro squadre, per un totale di quattro veicoli con attrezzature per allagamenti e dieci militi.

Disagi sono stati segnalati anche sul fronte della viabilità, a causa di un incidente sull'A2, in direzione nord, tra la galleria di San Nicolao e Melide.

Contenuto esterno Temporale violento con intensa grandinata sulle rive del Ceresio (Maroggia-Melide) e nel Malcantone. Grazie per le vostre segnalazioni! pic.twitter.com/jhf4frhYnf — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) May 30, 2023

Maggio piovoso ma le precipitazioni sono sotto la media

La pioggia della serata di martedì si aggiunge così alle precipitazioni che hanno caratterizzato questo mese di maggio. Tuttavia, stando a un comunicato rilasciato da MeteoSvizzeraLink esterno, la somma mensile delle piogge è risultata in molte regioni vicina o addirittura inferiore alla norma 1991-2020.

La Svizzera orientale in particolare – la regione a cavallo tra il Lago di Neuchâtel e il Lemano – ha visto poca acqua, con delle precipitazioni inferiori del 50% rispetto le attese di maggio. Così anche il Ticino, che durante tutta la primavera ha registrato quantitativi di pioggia giornaliera inferiori alla media.

Decisamente all'opposto lungo il versante nordalpino centro-orientale e nei Grigioni, dove le piogge hanno superato il valore medio.