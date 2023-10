Altri sviluppi Altri sviluppi Swiss interrompe i voli speciali da e per Tel Aviv Questo contenuto è stato pubblicato il 13 ott 2023 La situazione è diventata troppo pericolosa. L'ultimo volo atterrerà venerdì sera a Kloten.

Troppo pericoloso atterrare a Tel Aviv. Così la compagnia aerea Swiss ha deciso per il momento di non operare più alcun volo speciale per rimpatriare cittadini svizzeri che si trovano in Israele.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 ottobre 2023 - 18:32

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

La situazione è troppo pericolosa. L'ultimo volo atterrerà venerdì sera a Kloten. Lo ha confermato lo stesso vettore. Il motivo della decisione è legato a problemi di sicurezza. Sabato mattina scade infatti l'ultimatum del governo israeliano ad Hamas. Da quel momento in poi ci si potrebbe aspettare un'offensiva di terra da parte di Israele nella Striscia di Gaza e un'ulteriore escalation di violenza. Non è quindi per il momento giustificabile operare i voli.

+ Cambio di rotta del Governo svizzero: Hamas da considerare organizzazione terroristica

La decisione non riguarda il quarto volo speciale, che è partito venerdì mattiana alla volta di Tel Aviv e che dovrebbe atterrare in serata a Zurigo. Due ulteriori voli erano previsti nella giornata di sabato, ma per il momento non verranno effettuati.

I collegamenti erano organizzati in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri: finora ne sono stati eseguiti tre, tutti operati da Airbus A321 neo della compagnia di bandiera, che in totale hanno riportato in Svizzera circa 650 persone.