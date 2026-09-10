Svizzeri campioni d’Europa dei viaggi, il 61% va all’estero

Svizzeri campioni d'Europa dei viaggi, il 61% va all'estero Keystone-SDA

Uno studio di Allianz Partners rivela che il 61% della popolazione elvetica pianifica vacanze all'estero, quasi il doppio della media europea, con una spesa per persona che supera di oltre il doppio quella degli altri cittadini del continente.

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Keystone-ATS

La popolazione svizzera è campionessa d’Europa dei viaggi: il 61% ha pianificato quest’anno almeno una vacanza fuori dai confini nazionali, quasi il doppio della media europea del 33%. È quanto emerge da uno studio condotto dalla compagnia assicurativa Allianz Partners e presentato mercoledì durante una conferenza stampa della Federazione svizzera di viaggi (FSV), l’associazione che riunisce le agenzie del settore.

Il numero degli spostamenti di breve durata (due o tre giorni) è, sì, diminuito, passando da una media di 2,9 nel 2025 a 2,7 quest’anno; in compenso vengono però intrapresi più viaggi lunghi, che sono saliti da 3,0 a 3,4 all’anno. A trainare la crescita è soprattutto il mezzo aereo, che con il 46% delle preferenze ha quasi raggiunto l’auto (50%).

Ma è sul fronte del budget che la differenza con il resto del continente si fa più marcata: le svizzere e gli svizzeri spendono in media 2’422 franchi a persona per le vacanze estive, più del doppio rispetto ai 1’196 franchi rilevati altrove, segno che la propensione a investire nel tempo libero supera di gran lunga la differenza di potere d’acquisto. La voglia di spendere si riflette anche nella scelta del comfort a bordo dei velivoli: la domanda per la Premium Economy supera ampiamente l’offerta disponibile, con il 20% dei viaggiatori che dichiara di voler prenotare in questa classe, mentre le compagnie aeree destinano a questo segmento appena il 10% dei posti, mettono in evidenza i ricercatori.

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