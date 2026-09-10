Svizzeri campioni d’Europa dei viaggi, il 61% va all’estero
Uno studio di Allianz Partners rivela che il 61% della popolazione elvetica pianifica vacanze all'estero, quasi il doppio della media europea, con una spesa per persona che supera di oltre il doppio quella degli altri cittadini del continente.
La popolazione svizzera è campionessa d’Europa dei viaggi: il 61% ha pianificato quest’anno almeno una vacanza fuori dai confini nazionali, quasi il doppio della media europea del 33%. È quanto emerge da uno studio condotto dalla compagnia assicurativa Allianz Partners e presentato mercoledì durante una conferenza stampa della Federazione svizzera di viaggi (FSV), l’associazione che riunisce le agenzie del settore.
Il numero degli spostamenti di breve durata (due o tre giorni) è, sì, diminuito, passando da una media di 2,9 nel 2025 a 2,7 quest’anno; in compenso vengono però intrapresi più viaggi lunghi, che sono saliti da 3,0 a 3,4 all’anno. A trainare la crescita è soprattutto il mezzo aereo, che con il 46% delle preferenze ha quasi raggiunto l’auto (50%).
Ma è sul fronte del budget che la differenza con il resto del continente si fa più marcata: le svizzere e gli svizzeri spendono in media 2’422 franchi a persona per le vacanze estive, più del doppio rispetto ai 1’196 franchi rilevati altrove, segno che la propensione a investire nel tempo libero supera di gran lunga la differenza di potere d’acquisto. La voglia di spendere si riflette anche nella scelta del comfort a bordo dei velivoli: la domanda per la Premium Economy supera ampiamente l’offerta disponibile, con il 20% dei viaggiatori che dichiara di voler prenotare in questa classe, mentre le compagnie aeree destinano a questo segmento appena il 10% dei posti, mettono in evidenza i ricercatori.
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