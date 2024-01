Svizzera verso un accordo sul gas con Italia e Germania

Svizzera, Italia e Germania sono sulla buona strada per un accordo trilaterale, secondo il consigliere federale Albert Rösti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 gennaio 2024 - 21:30

Il consigliere federale Albert Rösti è "fiducioso" che un accordo di solidarietà trilaterale sul gas con Roma e Berlino sia possibile entro quest'anno. "È a buon punto", ha dichiarato martedì ai media a Davos, a margine del Forum economico mondiale (WEF).

L'intesa verrà stipulata tra Germania e Italia, e la Svizzera vi si assocerà, ha aggiunto il capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Anche se la situazione è migliorata rispetto all'anno scorso, un accordo di questo tipo "avrebbe senso" in caso di emergenza, ha detto Rösti dopo aver incontrato - con il suo collega di Governo Guy Parmelin, capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca - il vicecancelliere tedesco Robert Habeck.

Cosa è un accordo di solidarietà?

Un accordo di solidarietà trilaterale dovrebbe regolare le forniture reciproche di gas in situazioni di emergenza, facendo in modo che gli ospedali e le famiglie possano per esempio essere riforniti di gas in modo stabile anche in caso di crisi acute. Questi accordi dovrebbero regolare i processi e gli obblighi reciproci relativi alle forniture. La Germania ha già diverse intese di questo tipo con i Paesi dell'UE.

