Studentesse e studenti stranieri in Svizzera sono i più vulnerabili

Sempre più studenti e studentesse universitari si trovano in difficoltà finanziarie. Keystone / Martin Ruetschi

La povertà studentesca è una realtà in Svizzera, anche se piuttosto nascosta. Nel 2022, quasi 45'000 studenti e studentesse ricevevano aiuti finanziari. E sebbene l'ammontare di questi sussidi sia in aumento, non ce n'è abbastanza per tutti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 dicembre 2023 - 08:26

Léa Huszno, RTS Info

Sarah Truffer, 25 anni, è una studentessa di legge e deve mantenersi da sola. Per vivere - o meglio - sopravvivere, svolge una serie di lavori saltuari. " Lavoro al 20% per la Manor. Devo compensare con altri due lavori da studente e anche con qualche altro lavoro in estate, quando ho le vacanze lunghe", dice la ragazza originaria di Neuchâtel. Con i genitori separati, la giovane non può contare sull'aiuto della famiglia. Come lei, molti studenti in Svizzera si trovano in situazioni precarie.

Nel 2022, quasi 45'000 studenti, pari a circa il 7% del totale, hanno richiesto un aiuto finanziario. In totale sono stati distribuiti 354 milioni di franchi. Secondo i dati dell'Ufficio federale della statisticaLink esterno (UST), ciò rappresenta un aumento di quasi il 20% negli ultimi dieci anni.

A Neuchâtel, la Federazione studentesca (Fédération des étudiants neuchâtelois, FEN) ha istituito un fondo d'emergenza durante la pandemia di Covid-19, poiché non erano più disponibili aiuti da parte dell'università. Il fondo è stato mantenuto anche dopo la fine della pandemia, poiché le domande continuavano a pervenire. "Oggi ci troviamo in una situazione in cui abbiamo ancora più richieste di prima e dobbiamo fare sempre più appelli di donazione perché non abbiamo fondi illimitati. Quest'anno abbiamo dovuto trovare 40'000 franchi", ha spiegato Marius Hofer, presidente della FEN, al programma della Radiotelevisione svizzera di lingua francese basik.

Studenti e studentesse stranieri sono i più colpiti

L'Osservatorio della vita studentesca dell'Università di Ginevra segue da vicino questo fenomeno di insicurezza degli studenti e delle studentesse. Non sorprende che le cifre di Ginevra siano aumentate con il Covid-19. Il numero di beneficiari è passato da 468 nel 2019 a 906 nel 2022. L'importo degli aiuti è aumentato di conseguenza del 35%.

Gli studenti che hanno più difficoltà sono quelli lontani dalla realtà locale, in particolare gli stranieri e le straniere. Jean-François Stassen, Direttore scientifico dell'Osservatorio della vita studentesca dell'Università di Ginevra End of insertion

"Se gli studenti hanno le risorse per integrarsi nella società ginevrina, il sussidio che ricevono li aiuta a cavarsela. Di conseguenza, chi ha più difficoltà sono spesso gli studenti lontani dalla realtà locale, in particolare gli stranieri e le straniere, che hanno maggiori probabilità di trovarsi in situazioni precarie", spiega Jean-François Stassen, responsabile scientifico dell'Osservatorio.

Servono iniziative a Ginevra

Da tre anni l'associazione FARCE Link esternooffre cibo gratuito a studenti e studentesse, grazie a donazioni finanziarie e al recupero di alimenti.

"Per noi l'unico criterio è essere studenti", spiega Lucien Rappaz, coordinatore dell'associazione. "In effetti, sarebbe estremamente difficile per noi valutare chi ha bisogno di aiuto, quindi accettiamo chiunque abbia una tessera universitaria valida. Anche per evitare un effetto soglia. Nei locali dati in affitto dal Comune, i volontari e le volontarie lavorano due volte alla settimana per allestire uno spazio conviviale. Durante questi due giorni, 750 giovani visitano il negozio. Il numero è limitato perché la domanda supera l'offerta.

L'anno scorso abbiamo avuto una media di 30-40 persone ogni sera. Due settimane fa abbiamo registrato un record, con 70-80 persone. Charlotte Hennessy, dipendente del ristorante sociale Refettorio End of insertion

FARCE collabora anche con un ristorante sociale. Dal gennaio 2022, il Refettorio offre pasti gratuiti alle persone bisognose ogni sera. Il lunedì è la serata studentesca e le iscrizioni sono in aumento. "All'inizio avevamo una media di 30-40 persone ogni sera. Due settimane fa abbiamo registrato un record, con 70-80 persone", racconta Charlotte Hennessy, che lavora al Refettorio.

Con l'aumento del costo della vita, la situazione finanziaria di un gran numero di universitari, a Ginevra come altrove, continuerà a essere difficile.