St. Imier per cinque giorni capitale mondiale dell'anarchia

Già nel 2012 St. Imier ha ospitato l'incontro internazionle degli anarchici. Keystone / Peter Schneider

La piccola cittadina di St. Imier nel giura bernese sarà per una settimana la capitale mondiale dell'anarchia. Attesi anarchici da tutto il mondo dal 19 luglio per un incontro internazionale di cinque giorni. Gli organizzatori si aspettano circa 4'000 partecipanti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2023

Nella piccola località di 5'000 anime sono previsti 268 conferenze e workshop, 48 concerti, 42 proiezioni, undici rappresentazioni teatrali, sette esposizioni e una fiera del libro, ha reso noto oggi l'associazione "150 anni Congresso di Saint-Imier". Il budget della manifestazione ammonta all'incirca a 200'000 franchi.

I partecipanti sono chiamati a riflettere insieme sugli sviluppi politici e sociali. L'incontro serve anche a rafforzare i legami tra le persone che si definiscono anarchiche e a convincere altri ad unirsi al movimento.

Gli anarchici rifiutano l'autorità in ogni sua forma, sia essa statale, economica o sociale. Tuttavia, per l'incontro l'associazione si è messa in contatto con le varie autorità, hanno spiegato gli organizzatori. L'associazione - è stato sottolineato - non fa nulla di illegale.

In particolare, il comitato organizzativo ha chiesto alla polizia di non effettuare controlli dell'identità e di non comparire in uniforme. L'associazione ha affermato di avere buoni contatti con la polizia e il Comune.