Keystone / Alessandro Crinari

La pandemia ci ha costretti in casa e la voglia di aria aperta è cresciuta in proporzione. Camminare nella natura è rimasta una delle poche opzioni quasi sempre praticabili. E ci sono pure persone in costume da bagno che si immergono nelle acque gelide di montagna.

Da inizio dicembre sono diventate un vero e proprio oggetto del desiderio, trovarle è difficile, se non impossibile. Mai come quest’anno le racchette da neve sono andate a ruba. I negozi di articoli sportivi hanno visto le ciaspole sparire dagli scaffali man mano che sono arrivate, ma anche online c’è stato un vero e proprio saccheggio. Siamo stati nella più grande azienda in Europa che fabbrica racchette nella quale per cercare di soddisfare le richieste lavorano 24 ore su 24. Ma dove si trovano i posti migliori per ciaspolare? E che rischi bisogna considerare prima di mettersi in marcia?

A qualcuno piace freddo

Una giornata di pieno inverno, il termometro segna diversi gradi sotto lo zero. Attorno a un lago ghiacciato diverse persone in costume da bagno aspettano di immergersi nell’acqua gelida. Dal Ticino alla Romandia alla Svizzera tedesca, la scena si ripete sempre più spesso. Una moda, una tendenza, che ha però origini lontane: in medicina le virtù del freddo sono conosciute da tempo e la crioterapia è praticata con successo in diversi ambiti. Sono pratiche consigliabili a tutti o esistono dei limiti? E come ci si avvicina a queste discipline?

L'inverno più lungo

Le abitudini fanno parte della nostra vita. Hanno una funzione psicologia importante. Possono rappresentare valvole di sfogo o punti di riferimento per mantenere la rotta. Per gli appassionati di sport l’appuntamento settimanale con la partita è un momento di aggregazione importante. Per chi ama il Carnevale si può senza dubbio parlare di rito, con tutte le implicazioni ad esso associate. La pandemia ci ha tolto molto, compresi abitudini e rituali. Con quali conseguenze sul piano psicologico? E con quali prospettive per i prossimi mesi?

Tutte domande che trovano risposte nei servizi di Falò, la trasmissione di approfondimento della RSI:





tvsvizzera.it/fra con RSI