Spenta la centrale nucleare di Benau: l’Aar è troppo caldo

La centrale usa le acque del fiume per raffreddare i suoi reattori. Keystone / Gaetan Bally

Per evitare un eccessivo riscaldamento del fiume Aar, il gruppo energetico Axpo ha annunciato la messa fuori servizio dei due reattori della centrale nucleare di Beznau, nel canton Argovia.

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Keystone-ATS

I due reattori nucleari di Beznau, nel canton Argovia, raffreddati dalle acque del fiume Aar, sono stati spenti. Lo ha annunciato venerdì il gruppo energetico Axpo. La misura mira a evitare un riscaldamento eccessivo del corso d’acqua.

La potenza dei due reattori era già stata ridotta martedì, fino a raggiungere il 50%. Secondo Axpo, mercoledì l’Aar ha raggiunto per la prima volta i 25 gradi, dopo un rimescolamento completo dell’acqua di raffreddamento.

Axpo aveva lasciato intendere che, se non si fosse prospettato alcun raffreddamento del corso d’acqua, i reattori sarebbero stati completamente fermati venerdì. Già nel luglio 2025 i due reattori situati sull’isola dell’Aar a Döttingen avevano temporaneamente interrotto la loro produzione di elettricità.

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