Sono i giovani i più critici verso l'impegno della Svizzera per l'Ucraina

Complessivamente, un intervistato su tre pensa che Berna abbia violato la propria neutralità sanzionando Mosca. Keystone / Peter Schneider

I giovani elvetici tendono a essere più critici nei confronti dell'impegno della Svizzera per l'Ucraina rispetto alle persone di una certa età. Il 35% delle persone tra i 18 e i 35 anni ritiene infatti che la Confederazione stia violando il principio di neutralità. Percentuale che scende al 22% negli over 55.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2023 - 08:48

tvsvizzera.it/fra

È quanto porta a galla un sondaggio rappresentativo condotto dall'istituto di ricerca Sotomo, realizzato per conto del "SonntagsBlick".

Complessivamente, il 29% degli intervistati pensa che Berna abbia violato la propria neutralità sanzionando Mosca. Il 12% propende piuttosto per il sì e il 10% piuttosto per il no, mentre il restante 49% non crede che questo principio non sia stato rispettato.

L'analisi

Per spiegare i differenti approcci fra generazioni, il direttore di Sotomo Michael Hermann cita la Guerra Fredda. L'esperto afferma che chi ha vissuto quell'epoca ha una considerazione diversa della Russia, in quanto l'Unione Sovietica era vista come il nemico.

Inoltre, i più anziani tendono a usare media tradizionali, la maggior parte dei quali è schierata in favore dell'Ucraina. I giovani invece sono confrontati sui social anche con opinioni pro Russia.

Differenza di genere

Dal sondaggio emerge poi come molti più uomini che donne siano dell'avviso che la Svizzera dovrebbe fare di più per aiutare Kiev, in primis sotto forma di supporto militare indiretto. Per quanto riguarda l'esito del conflitto, il 37% prevede che la guerra si protrarrà oltre il 2024, il 13% che la Russia conquisterà l'Ucraina e il 22% che le truppe di Mosca verranno scacciate. Il 58% teme uno stallo senza un chiaro vincitore.

Il sondaggio è stato effettuato fra il 13 e il 16 febbraio coinvolgendo circa 16'000 persone provenienti dalla Svizzera tedesca e francese.