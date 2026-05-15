Un autopostale senza conducente finisce contro una banca
Giovedì sera a Nunnigen, nel Canton Soletta, un autopostale senza conducente si è messo in movimento quando si trovava a una fermata, finendo contro la facciata di una filiale bancaria, dopo aver travolto un'isola spartitraffico.
Nessuno è rimasto ferito, ma i danni al mezzo e all’edificio sono ingenti, ha comunicato venerdì la polizia cantonale solettese.
L’incidente si è verificato poco dopo le 20 e 30: i motivi per cui il mezzo si è mosso sono ancora da chiarire, precisa la nota, aggiungendo che un’inchiesta è stata aperta per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.
Altri sviluppi
AutoPostale lancia servizio veicoli senza conducente
Articoli più popolari
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.