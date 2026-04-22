Skyguide riduce la capacità di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo

Skyguide riduce capacità di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo Keystone-SDA

La capacità di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo è stata temporaneamente ridotta del 30% a causa di un guasto tecnico a un'interfaccia di Skyguide, che ora gestisce i voli con procedure manuali più lente.

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Keystone-ATS

Skyguide ha temporaneamente ridotto del 30% oggi, mercoledì, a titolo precauzionale, la capacità di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo. All’origine della misura c’è un problema tecnico al suo centro di controllo di Dübendorf (canton Zurigo) che interessa la gestione di alcuni voli.

Secondo lo scalo, non sono da escludere ritardi. Finora non è stata però registrata alcuna cancellazione, ha dichiarato poco prima delle 6:00 una portavoce dell’aeroporto all’agenzia Keystone-ATS. Le passeggere e i passeggeri vengono informati sullo stato dei loro voli dalle rispettive compagnie aeree. La portavoce ha aggiunto che la capacità sarebbe comunque ridotta a causa del vento.

Secondo un comunicato di Skyguide pubblicato nella notte, il problema verificatosi a Dübendorf riguarda l’interfaccia tra il controllo di rotta e quello di avvicinamento. Gli operatori lavorano tramite procedura manuale, ciò che richiede più tempo. I tecnici sono al lavoro per risolvere la questione.

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