Skipass a prezzi di favore ai politici, la procura indaga

Si indaga nel canton Vallese: i politici eletti avrebbero ottenuto lo skipass a prezzi decisamente di favore. © Keystone / Christian Beutler

Il Ministero pubblico vallesano indagherà sul caso degli abbonamenti per lo sci (skipass) offerti a prezzi agevolati agli eletti del cantone, in particolare da Remontées Mécaniques du Valais (RMV), l'associazione degli impianti di risalita. In questa fase il fascicolo è stato aperto contro ignoti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 marzo 2023 - 15:46

La procura ha ordinato indagini di polizia sul caso per sospetta accettazione di un vantaggio, rispettivamente concessione di un vantaggio, ha precisato il procuratore generale cantonale, Nicolas Dubuis, riprendendo informazioni pubblicate da diversi media. "Le indagini svolte o previste sono coperte dal segreto d'ufficio e da quello istruttorio", ha aggiunto.

In un'inchiesta trasmessa alla fine dell'anno scorso, la Radiotelevisione svizzera di lingua francese aveva rivelato che RMV offriva ai parlamentari vallesani eletti a Berna e ai consiglieri di Stato "un abbonamento generale a 100 franchi invece di 1'575 franchi". All'epoca la procura aveva dichiarato in merito che avrebbe esaminato, in particolare alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale e delle norme vigenti in materia di accettazione di prestazioni, se nei casi specifici fossero stati commessi intenzionalmente dei reati.

