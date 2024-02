Silvano, il "chitarrista delle piste" italiano

A Veysonnaz sciare è molto rock'n roll. RTS

A Veysonnaz, località sciistica del Vallese, prendendo un impianto di risalita ci si può imbattere in un appassionato di rock diventato una star dei social.

Se vi trovate a Veysonnaz e sentite delle note di chitarra di qualche grande classico della musica rock non stupitevi. Non è il vostro udito che vi sta giocando dei brutti scherzi.

Da qualche anno, Silvano, un addetto agli impianti di 70 anni di origine italiana, tra un'ancora e l'altra allieta sciatori e sciatrici suonando la sua chitarra elettrica.

"Ho iniziato a suonare la chitarra a 10 anni, spiega alla Radiotelevisione svizzera. E a 16 anni mi hanno ingaggiato in una band. Era un batterista americano che mi disse: vuoi venire a suonare con me? Ma io avevo solo la chitarra acustica, non una elettrica. Allora lui mi disse di non preoccuparmi… E mi ha comprato una Fender Stratocaster e una Marshall!".

La vita l'ha poi portato in Vallese dove, per sbarcare il lunario in inverno, ha iniziato a lavorare come addetto agli impianti.

"Mi annoiavo un po'..."

Ma come gli è venuta l'idea di lavorare imbracciando la sua chitarra? "Dodici anni fa ero qui a lavorare, non c'era molta gente e mi annoiavo un po'. Così ho detto che avrei preso la chitarra e avrei provato a suonare, così, per passare un po' il tempo. E poi ho visto che ai clienti piaceva!”.

Un successo che negli ultimi tempi è riverberato sulle reti sociali, dopo che uno sciatore lo ha filmato e pubblicato il video. "Non ho Instagram sul mio telefonino, racconta Silvano. Uno dei pattugliatori me lo ha però mostrato e mi ha detto: 'Guarda, hai 300'000 visite su Instagram'. E ora siamo a tre milioni!".