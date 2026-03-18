Si stacca una cabina di un’ovovia ad Engelberg, un morto

La cabina si è staccata e si è ribaltata più volte lungo il pendio innevato. Keystone / Urs Flueeler

Ha provocato un morto la caduta della cabina di una cabinovia avvenuta questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg (OW). Lo ha comunicato la polizia cantonale nidvaldese - responsabile della questione - in conferenza stampa.

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Keystone-ATS

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 sulla tratta Trübsee-Stand. La cabina si è staccata e si è ribaltata più volte lungo il pendio innevato. All’interno si trovata solamente la persona che è deceduta. Sull’identità della vittima non vengono forniti al momento dettagli.

L’evacuazione delle persone presenti nelle altre cabine era ancora in corso verso le 15. Le autorità stanno indagando, anche per capire perché gli impianti fossero in funzione nonostante il forte vento.

Un video pubblicato da Blick e 20 Minuten, girato da un lettore, mostra la cabina mentre scivola giù per un pendio innevato.

Contenuto esterno Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #EngelbergCollegamento esterno in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. Of er personen in de gondel zaten is nog niet duidelijk #20MinCollegamento esterno 🇨🇭 pic.twitter.com/vfOny8EwK6Collegamento esterno — Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) March 18, 2026 Collegamento esterno

Il drammatico episodio si è verificato poco dopo la fermata intermedia di Trübsee, in direzione Schlächtismatt. Secondo le informazioni riportate sul sito web del comprensorio sciistico l’impianto, inaugurato nel 2015 e chiamato Titlis Xpress, è dotato di cabine in grado di trasportate fino a otto persone.

Il collegamento porta gli ospiti sulle piste da sci a un’altitudine di circa 2’400 metri. La cabinovia è lunga poco meno di 1’900 metri.

Oggi numerosi impianti erano chiusi a causa delle forti raffiche, con MeteoSvizzera che aveva emesso un’allerta vento di livello 2 per “pericolo moderato”.

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