Si cercano ancora i tre dispersi nelle acque dell’Oberland bernese

Le ricerche sono cominciate domenica. KEYSTONE

Tre persone (due adulti e un bambino) sono scomparse domenica nell'Oberland bernese, colpito da forti precipitazioni.

2 minuti

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Non sono ancora terminate le ricerche effettuate dalla polizia cantonale di Berna di tre persone scomparse da questo fine settimana nelle acque nell’Oberland bernese. Si tratta di un bambino e di un uomo che domenica si trovavano nei pressi delle cascate di GiessbachCollegamento esterno. Anche una donna risulta dispersa nella Simmental.

Stando ai primi accertamenti, quest’ultima è caduta nell’Iffigbach vicino al villaggio di Lenk (canton Berna) sabato pomeriggio, ha indicato la polizia cantonale, mentre stava facendo una passeggiata con un compagno. Non è ancora chiaro per quale motivo la donna sia caduta in acqua. Le ricerche sono state avviate immediatamente.

Per quanto riguarda il bambino e l’uomo caduti nelle cascate di Giessbach, stavano facendo un’escursione domenica pomeriggio, quando – per motivi ignoti – sono finiti in acqua. Anche in questo caso, la polizia ha immediatamente avviato un’operazione di ricerca.

“Le persone scomparse non sono ancora state ritrovate”, hanno precisato lunedì le forze dell’ordine, aggiungendo che entrambe le operazioni di ricerca hanno dovuto essere interrotte nella notte tra domenica e lunedì e sono riprese lunedì mattina.

Oltre a numerose pattuglie e alla polizia lacustre, sono stati coinvolti nelle operazioni di ricerca vari pompieri, nonché diversi elicotteri e membri del Soccorso svizzero alpino con specialisti di canyoning. Anche il Care Team del Canton Berna è intervenuto per assistere i famigliari.

