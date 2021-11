Si attende anche in Svizzera l'arrivo della peste suina

Un momento dell'esercitazione. Keystone / Anthony Anex

La Svizzera in questi giorni ne sta simulando una pandemia che tocca il mondo animale. In vari cantoni sono in corso delle esercitazioni di crisi contro la peste suina africana, una malattia innocua per l'uomo, ma estremamente contagiosa e letale per maiali e cinghiali. Il virus è già presente in Europa, ed è solo una questione di tempo prima che arrivi in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 novembre 2021 - 20:51

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Si tratta di simulare la diffusione della malattia in diverse imprese elvetiche, così come nelle foreste. L'esercitazione inizia mercoledì e terminerà giovedì, ha reso noto l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

La peste suina è considerata uno dei più grandi pericoli per gli animali. Una sua diffusione sarebbe una vera e propria emergenza che coinvolgerebbe tutti i veterinari cantonali, ha spiegato il direttore dell'USAV Hans Wyss.

Altri sviluppi Altri sviluppi Luce verde negli USA al vaccino per i bimbi Questo contenuto è stato pubblicato il 03 nov 2021 Le autorità sanitarie hanno autorizzato la somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech contro il Covid-19 ai bambini fra i 5 e gli 11 anni.

L'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) stima che, nel caso in cui questa malattia altamente contagiosa si diffondesse a livello planetario, un quarto di tutti i maiali potrebbero morire. La peste suina è infatti innocua per l'essere umano, ma quasi sempre mortale per maiali e cinghiali.

La PSA è presente da tempo in diversi Paesi africani così come in Sardegna. Nel 2007 è comparsa anche in Georgia e poi nell'Europa dell'est. Recentemente alcuni casi sono stati riscontrati anche in Germania. Il rischio di un arrivo in Svizzera è quindi concreto.

Il virus è resistente e sopravvive a lungo anche nell'ambiente. Proprio per questo le autorità invitano caldamente a non importare carne suina da Paesi colpiti dalla PSA.

Contenuto esterno