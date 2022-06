Sempre meno neve sulle Alpi

Se il verde in montagna aumenta, si crea un circolo vizioso per cui si riduce la riflessione delle radiazioni solari con conseguente aumento del riscaldamento climatico. Keystone / Jean-christophe Bott

L'impatto del riscaldamento globale sulle Alpi è visibile dallo spazio. Lo rivela uno studio pubblicato giovedì dalle università di Losanna e Basilea su Science. Aumenta la vegetazione a scapito della neve, una tendenza che degli scienziati temono conduca a un ulteriore aumento del riscaldamento climatico

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 giugno 2022 - 08:57

tvsvizzera.it/fra

I ricercatori hanno esaminato i cambiamenti nella copertura nevosa e nella vegetazione, utilizzando dati satellitari ad alta risoluzione raccolti dal 1984 al 2021. "Quello che abbiamo visto è che negli ultimi quarant’anni le Alpi sono diventate molto più verdi e hanno perso copertura nevosa. Conoscevamo questo fenomeno nell'Artide… ci attendevamo di trovare una tendenza simile anche nelle Alpi, ma che i cambiamenti fossero così chiari e massicci non ce lo aspettavamo: più di tre quarti delle Alpi sono molto più verdi" spiega Sabine Rumpf, una dei ricercatori dell'Università di Basilea.

Altri sviluppi Altri sviluppi Due vittime della montagna in Vallese Questo contenuto è stato pubblicato il 27 mag 2022 Due persone sono morte venerdì mattina sul Grand Combin, in Vallese, dopo che un crollo di seracchi ha travolto una quindicina di alpinisti.

Il fenomeno è dovuto "all'aumento delle temperature e ai cambiamenti nelle precipitazioni che portano le piante a crescere di più o a colonizzare nuove aree", aggiunge Rumpf.

Contenuto esterno

Ci sono dei risvolti positivi in tutto ciò, "poiché una maggiore vegetazione permette di legare più anidride carbonica alla biomassa vegetale, quella alpina però non ne riesce ad assorbire molta", continua la ricercatirice. Pertanto, ne consegue che gli effetti negativi superino quelli positivi. “Se il verde in montagna aumenta, si crea un circolo vizioso per cui si riduce la riflessione delle radiazioni solari con conseguente aumento del riscaldamento climatico”, sottolinea Rumpf; i problemi potrebbero inoltre "intaccare anche l'approvvigionamento di acqua potabile nelle regioni di montagna".