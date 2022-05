Sempre meno giovani disoccupati in Svizzera

Il numero di giovani disoccupati (15-24 anni) è decisamente diminuito in questo ultimo anno. © Keystone / Gaetan Bally

Una buona notizia arriva dall'economia elvetica. Il tasso di disoccupazione continua infatti a scendere in Svizzera. Ora siamo al 2,3%.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 maggio 2022 - 14:20

La disoccupazione continua a diminuire in Svizzera: a fine aprile il tasso era del 2,3%, dopo il 2,4% di marzo e il 2,5 a febbraio. Un anno fa - in piena pandemia - era del 3,3%. Il Ticino segue il trend nazionale (2,4% a fronte del 2,7% di marzo e del 3,2% dell'aprile 2021), mentre nei Grigioni si sale dall'1 all'1,3% mentre un anno fa si era al 2,4%.

A fine aprile, ha reso noto la Segreteria di Stato dell'economia nel suo aggiornamento mensile di oggi (venerdì) 104'391 persone risultavano iscritte nei centri regionali per l'impiego, cioè 5'109 in meno rispetto al mese precedente e 46'888 in meno di un anno fa. Ci sono stati miglioramenti in tutte le categorie di età. Ciò che fa ancora più piacere è che il numero di giovani disoccupati (15-24 anni) è decisamente diminuito in questo ultimo anno: i giovani senza lavoro sono infatti 5'570 in meno (-39,5%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

Complessivamente, le persone in cerca di un impiego a fine aprile erano 183'220 (-63'007 unità in 12 mesi) e anche il ricorso al lavoro ridotto è calato: riguardava 49'579 persone in 6'569 aziende. Risale a febbraio, invece, l'ultimo dato riguardante coloro che hanno esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione: sono stati 1'965.

