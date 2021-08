Scuola, il canton Argovia fa da cavia

Finite le ferie, si torna già a scuola! © Keystone / Christian Beutler

Argovia è il primo cantone svizzero a testare la gestione dei contagi al rientro delle vacanze estive, ma le incertezze sono ancora molte.

Finite le vacanze estive, Argovia è il primo cantone svizzero a riaprire le scuole oggi, lunedì, e farà da apripista per testare la gestione dei contagi da coronavirus al rientro delle vacanze estive.

In Ticino gli alunni torneranno tra i banchi il 30 agosto. La presidente dell'associazione mantello degli insegnanti argoviesi, Katrin Scholl: "Ci si aspettava più chiarezza, ma non sono state date indicazioni precise. Una situazione difficile, in caso di contagi, chi dovrà andare in quarantena, solo i non vaccinati?".

Domenica, i presidi svizzeri si sono apposti alla richiesta espressa dal consigliere federale Alain Berset di eseguire test anti-Covid di massa nelle scuole. "Con questo approccio difficilmente si trovano i casi nascosti", ha specificato il presidente dell'Associazione svizzera dei direttori scolastici, Thomas Minder, alla NZZ am Sonntag.

