Scoperti nelle Alpi svizzere promettenti microorganismi mangiaplastica

Un gruppo di ricercatori e di ricercatrici dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) di Davos ha scoperto nelle Alpi e nell'Artico batteri e funghi in grado di digerire plastica anche a basse temperature.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 maggio 2023

I microorganismi capaci di mangiare plastica non sono una novità. Gli scienziati e le scienziate ne hanno scoperti molti. Quelli conosciuti finora erano però in grado di digerirla solo a temperature superiori ai 30°C. Utilizzarli industrialmente per smaltire plastica è finanziariamente proibitivo, poiché per raggiungere questa temperatura ci vuole una certa energia.

Quelli scoperti dal gruppo di ricerca del WSL nelle Alpi grigionesi e nell'Artico, sulle isole Svalbard, sono invece capaci di mangiare plastica già a partire da 15°C.

"Questi organismi potrebbero contribuire a ridurre i costi e l'impatto ambientale di un processo di riciclaggio enzimatico della plastica", spiega al GuardianLink esterno Joel Rüthi, del WSL.

I microbi trovati dal WSL sono, ad esempio, in grado di digerire la plastica delle spugne domestiche, come dimostra lo studioLink esterno pubblicato mercoledì sulla rivista Frontiers in Microbiology.

Più in dettaglio, otto batteri e undici funghi hanno potuto smaltire il poliestere-pliuretano biodegradabile, mentre tre batteri e 14 funghi hanno digerito le miscele di plastica di polibutilene adipato tereftalato e di acido polilattico.

Per contro nessuno dei ceppi analizzati ha potuto assimilare il polietilene, la più comune tra le materie plastiche.