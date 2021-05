Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Il governo elvetico vuole rafforzare la posizione della Svizzera in quanto Paese produttore di vaccini. La Radiotelevisione svizzera ne ha discusso con un immunologo specializzato nella tecnologia dell'RNA messaggero.

"L'obiettivo è fare in modo che il Paese diventi un 'hub' per la tecnologia mRNA", ha affermato il ministro della sanità Alain Berset nel corso di una conferenza stampa mercoledì. Il Paese è già ben posizionato su scala mondiale in quanto produttore di vaccini, ma l'idea è fare ancora di più, ha detto.

L'azienda Moderna, il cui vaccino si basa sulla tecnologia mRNA, produce già in Svizzera. Forse anche Pfizer/Biontech e altre imprese potrebbero essere implicate, ha dichiarato il Consigliere federale.

Un investimento per il futuro, secondo l'immunologo dell'Ospedale universitario Zurigo Steve Pascolo che giovedì ai microfoni della Radiotelevisione svizzera ha affermato: "In medicina questa tecnologia può fare quasi tutto. Se avessimo una produzione per l'mRNA qui in Svizzera, potremmo sviluppare terapie per occhi, cervello, pelle, cancro."

Strategia in elaborazione

Il Dipartimento dell'interno, la segreteria di Stato dell'economia nonché l'amministrazione federale delle finanze sono state incaricate di elaborare una strategia per rafforzare lo sviluppo di farmaci e vaccini sul lungo termine.

In collaborazione con gli ambienti universitari e industriali, il governo vuole studiare il modo migliore per poter disporre rapidamente di capacità in termini di ricerca sviluppo e produzione di futuri vaccini per essere pronti in caso di un'altra pandemia.

Più dettagli nel servizio del Telegiornale:





tvsvizzera.it/Zz/ats con RSI (TG 20.05.2021)

