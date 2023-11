Sanità e premi cassa malattia principali preoccupazioni della popolazione svizzera

Il costo dell'assistenza sanitaria in Svizzera fa venire la pressione alta a molte persone © Keystone / Gaetan Bally

Cosa angoscia di più gli svizzeri e le svizzere? I risultati 2023 del barometro elaborato da Credit Suisse.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 novembre 2023 - 09:58

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Per il 40% delle 1'551 persone intervistate in agosto e settembre dall'istituto gfs.bern su incarico del Credit Suisse, le questioni relative alla sanità, all'assicurazione malattia e ai premi sono state tra le prime cinque preoccupazioni. Questo tema è quindi il cruccio più frequentemente menzionato e ha registrato un aumento di 15 punti percentuali rispetto al precedente sondaggio.

L'ambiente e i cambiamenti climatici sono scivolati al secondo posto dopo essere rimasti in cima alla lista delle preoccupazioni per un solo anno, ha riferito mercoledì il Credit Suisse. Tuttavia, questo tema ha perso solo un punto percentuale (38%) dal 2022.

+ Solo negli USA la fattura pro capite per la sanità è più elevata che in Svizzera

Crescono timori per affitti

La previdenza vecchiaia è al terzo posto con il 32% (-5 punti). Al quarto e quinto posto, le relazioni della Svizzera con l'Europa e le questioni energetiche sono quasi a pari merito. Questi due temi sono stati citati ciascuno da circa il 26% (+1) degli intervistati.

L'immigrazione è al sesto posto con il 23% (+4 punti), seguita dall'inflazione con il 22% (-2). All'ottavo posto con il 22%, la questione del costo degli alloggi ha fatto un balzo avanti di nove punti, seguita dai rifugiati (20%/+4). La sicurezza sociale e le istituzioni sociali chiudono la top ten con il 15% (+2).

La guerra in Ucraina preoccupa meno gli svizzeri rispetto a un anno fa. Questo tema è sceso all'undicesimo posto con il 13% (-7). Per quanto riguarda la paura della disoccupazione, è scomparsa del tutto dalle prime venti preoccupazioni (-8 punti).

Differenze in base alle regioni e all'età

Le questioni che preoccupano maggiormente gli svizzeri differiscono per importanza da una regione linguistica all'altra. In Ticino e nella Svizzera tedesca le preoccupazioni per i premi sanitari, l'immigrazione, l'asilo e le relazioni con l'Europa sono molto più marcate. Nella Svizzera francese, l'ambiente e il clima rimangono le principali preoccupazioni, prima dei premi di cassa malattia e delle questioni energetiche.

Le risposte degli intervistati variano anche in base alla generazione. Gli intervistati più giovani sono i più preoccupati per il clima, quelli di età superiore ai 28 anni hanno indicato i premi di cassa malattia in cima alla lista delle loro preoccupazioni. Gli gli intervistati sono anziani più sono preoccupati per l'immigrazione.

Fiducia nelle istituzioni...

Alla domanda sulla capacità dei partiti politici a risolvere i problemi citati, il Centro e i Verdi liberali sono risultati in testa per l'assicurazione malattia e i premi. Per l'ambiente, i Verdi sono risultati i più popolari, davanti ai Verdi liberali. Lo stesso vale per l'energia. Il PLR e il Centro sono i più convincenti sulla politica europea, davanti ai Verdi. Il PS si è imposto sull'AVS e sulla previdenza per la vecchiaia.

La fiducia dei cittadini rimane alta nei confronti del Consiglio federale (72%/+4 punti), del Tribunale federale (71%/+5) e della polizia (59%/+2). Seguono la Banca nazionale svizzera (59%/+2), il Consiglio nazionale (48%/+3) e il Consiglio degli Stati (48%/+5). In questo anno elettorale, i partiti politici godono della fiducia del 37% degli intervistati (+13).

...ma non nell'UE e nell'IA

Per contro, la fiducia nell'Unione Europea rimane bassa. Solo il 27% ha fiducia nell'UE, ma l'80% ritiene che relazioni stabili con Bruxelles siano molto o abbastanza importanti. Questo risultato rimane stabile.

La fiducia degli svizzeri nell'intelligenza artificiale è ancora più bassa. Il 26% si fida parzialmente e solo il 4% si fida completamente. Il 44% non si fida affatto. Una netta maggioranza di cittadini e cittadine svizzere vorrebbe una regolamentazione rigorosa o chiara in questo settore.