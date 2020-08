Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Le belle giornate e il semi-confinamento hanno spinto molte persone nella natura. E le zecche ne hanno approfittato. © Keystone / Gaetan Bally

Nel 2020, i casi di encefalite da zecche (FSME) registrati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) dovrebbero stabilire un nuovo record. A fine luglio, ne sono già stati annunciati 332, ovvero il numero più elevato dal 2000.

Nel solo mese di luglio, sono stati segnalati 90 casi di FSME, ha indicato l'UFSP. L'encefalite da zecche è una malattia soggetta all'obbligo di notifica dal 1988. Il numero dei casi fluttua considerevolmente di anno in anno. Dal 2000, nel periodo gennaio-luglio sono stati registrati tra i 39 e i 332 casi.

Quest'anno fino a fine luglio, vi sono state 19'800 visite mediche in seguito a una puntura di zecca e 10'200 per casi di borreliosi (o malattia di Lyme). In fatto di consultazioni mediche per morsi da zecche, il 2020 risulta per il momento al terzo posto, mentre per i casi di borreliosi l'anno in corso si situa in seconda posizione.

Vaccinazioni in attesa

Secondo l'UFSP, il bel tempo e il coronaviurs potrebbero essere all'origine di questo consistente aumento. Il semi-confinamento ha infatti spinto più persone del solito a uscire nella natura.

Inoltre, la crisi sanitaria ha potuto avere effetti sulle vaccinazioni contro la FSME. Gli interventi medici non urgenti sono stati rinviati e anche le vaccinazioni hanno dovuto attendere. Talune persone hanno probabilmente rinunciato a una visita dal medico per il timore di essere contagiati dal Covid-19.

L'UFSP ricorda che è importante farsi vaccinare per proteggersi contro l'encefalite da zecche, malattia che può anche avere un decorso grave. Ciò è particolarmente raccomandato alle persone dai sei anni in su, che vivono in regioni a rischio (tutti i cantoni, salvo Ginevra e Ticino).

Un vaccino invece non esiste per quanto riguarda la borreliosi, l'altra malattia trasmessa dalle zecche. È causata da batteri e può essere trattata con antibiotici, ma spesso passa inosservata.

Il servizio del Telegiornale: