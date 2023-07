Salmonella negli ovetti Kinder, 49 persone infettate in Svizzera

La sorpresa c'era, ma non era quella attesa. Keystone / Monika Skolimowska

La cioccolata contaminata dal batterio della salmonellosi ha infettato l'anno scorso 49 persone nella Confederazione, soprattutto bambini al di sotto dei dieci anni di età.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 luglio 2023

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Che la sorpresina contenuta nei prodotti Kinder fabbricati nello stabilimento belga del gruppo Ferrero avesse colpito anche in Svizzera si sapeva. Ma finora non si conosceva il numero di casi.

Il rapporto 2022 sui focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari pubblicato lunedì dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) fa stato di 49 casi di salmonellosi in Svizzera.

In totale sono stati registrati 455 casi di salmonella dovuti a cioccolata contaminata del sopracitato marchio in 17 nazioni. In particolare, sono stati colpiti i bambini sotto i 10 anni, ma in Svizzera l'età media delle vittime, residenti in 15 cantoni, è stata di soli 3 anni.

Nell'aprile dell'anno scorso, l'azienda Ferrero ha ritirato e richiamato tutti i prodotti targati "Kinder" provenienti dalla fabbrica in Belgio, da cui proveniva la cioccolata contaminata: nello specifico, all'origine dell'infezione batterica vi era la catena di produzione della materia grassa del latte.