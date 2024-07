Sale a cinque il numero di persone disperse in Valle Maggia

La presidente della Confederazione Viola Amherd ha visitato lunedì le regioni colpite (nell'immagine il ponte crollato a Cevio, in Valle Maggia). Keystone / Jean-Christophe Bott

Il bilancio delle vittime delle intemperie che sabato hanno colpito parte della Svizzera rischia di appesantirsi.

Nella serata di lunedì la Polizia cantonale ticinese ha comunicato che altre quattro persone – due uomini e due donne – risultano disperse in seguito all’alluvione che ha investito la Valle Maggia.

Nel Cantone a sud delle Alpi il bilancio delle inondazioni sale così a tre persone decedute e cinque disperse. In Vallese vi è invece un morto accertato e una persona dispersa.

La cronaca e i reportage dalle zone colpite nell’edizione di ieri del TG:

La Catena della SolidarietàCollegamento esterno ha intanto lanciato un appello alle donazioni per fornire un primo contributo per gli aiuti d’emergenza alle famiglie colpite, oltre al sostegno alle autorità pubbliche.

In una seconda fase, saranno erogati ulteriori contributi per coprire in particolare i danni alle abitazioni o altri danni materiali. La Catena della Solidarietà è in contatto con i vari comuni colpiti, che coordineranno il sostegno. “Le immagini delle zone devastate ci hanno colpito profondamente. Stiamo vivendo un’enorme ondata di solidarietà da parte della popolazione locale, ma anche da altre regioni. Il nostro appello è un segno di solidarietà dell’intera popolazione svizzera”, ha dichiarato la direttrice della Catena della solidarietà Miren Bengoa.

