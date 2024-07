Ritorna la più grande bandiera svizzera sul Säntis

La bandiera esposta sul Säntis, nelle Prealpi svizzere. Keystone / Gian Ehrenzeller

Dopo la mancata apparizione l'anno scorso a causa del maltempo, la bandiera rossocrociata più grande al mondo sarà nuovamente esposta sulla parete del Säntis, nelle prealpi svizzere, in occasione delle festività del 1° agosto.

Keystone-ATS

L’enorme stendardo di 6’400 metri quadrati e dal peso di oltre 700 chilogrammi verrà srotolato lungo il versante nord della montagna alla vigilia del Natale della patria, mercoledì 31 luglio, alle ore 10:30.

Tutto dipenderà comunque dalle condizioni meteorologiche, scrive la società Säntis Bahn, la quale gestisce l’impianto di risalita che da 89 anni conduce alla famosa vetta della Svizzera orientale condivisa dai due semicantoni di Appenzello e il canton San Gallo.

Lo scorso anno non è stato possibile esporre la spettacolare bandiera proprio a causa del maltempo, caratterizzato da forti raffiche di vento. L’operazione richiede infatti l’intervento di molte persone per le quali bisogna sempre garantire la più completa sicurezza.

L’iniziativa si ripete ogni anno per celebrare la festa nazionale e, in caso di tempo sereno, la croce federale su campo rosso è visibile da buona parte della Svizzera orientale. La gigantesca bandiera elvetica è stata srotolata per la prima volta sul versante nord della montagna il 31 luglio 2009.

