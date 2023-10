Risparmiare elettricità, otto nuovi programmi finanziati

Un collaboratore di Swissgrid al lavoro in Vallese. Keystone/ Valentin Flauraud

Un totale di 32 milioni di franchi è stato investito nel 2023 dalla Confederazione in progetti che puntano a diminuire il consumo di corrente.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 ottobre 2023 - 13:22

Tvsvizzera.it/tins con Keystone-ATS

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha annunciato oggi, giovedì, che otto nuovi progetti sono stati selezionati per ricevere contributi pari a un totale di 15 milioni di franchi. Fra questi c'è la sostituzione degli attuali sistemi per l'illuminazione di circa 500 campi di calcio in tutta la Confederazione, che saranno rimpiazzati da proiettori LED a intensità regolabile. L'UFE ha sottolineato che: "l'illuminazione potrà essere adattata, in maniera mirata, alle diverse modalità di utilizzo ", per esempio grazie a configurazioni "allenamento" o "partita".

Un ulteriore progetto finanziato consente di migliorare l'efficienza elettrica delle imprese che producono vernici, e la sostituzione di elettrodomestici per cucine professionali con modelli che consumino meno corrente elettrica. Sottolinea l'UFE in un comunicatoLink esterno, che "sono stati scelti i programmi che presentano il miglior rapporto costi-benefici, vale dire quelli che consentono di risparmiare più elettricità per ogni franco di contributo".

Finanziamento accordato nel 2023

Per l'anno in corso, il totale accordato nel quadro del progetto ProKilowatt è stato di 32 milioni di franchi, per un totale di 75 progetti. A fine settembre le domande di progetto pervenute erano 113, il numero più elevato di sempre. La gara pubblica per progetti 2023 vanta cifre da record anche per quanto riguarda il contributo autorizzato e il numero di domande approvate. I progetti sostenuti spaziano dal risanamento energetico dell'illuminazione nel pronto soccorso e nel blocco operatorio di un grande ospedale, all'ottimizzazione delle ventole in uso presso un'azienda di smaltimento, fino alla sostituzione del sistema di azionamento di una funivia.

Aperta la gara per il 2024

Le domande di contributo non superiore a 2 milioni di franchi potranno essere presentate in qualsiasi momento, su base continua, fino al 3 novembre 2024. A partire dal 6 novembre 2023 e fino al 12 aprile 2024, sarà possibile depositare domande per progetti con un contributo di promozione compreso tra 2 e 6 milioni di franchi. Le domande per nuovi programmi relativi al 2024 dovranno essere presentate entro il 29 aprile 2024.

L'UFE comunica infine che le persone interessate alla gara possono partecipare a webinar per ricevere supporto su come presentare una richiesta di finanziamento. Le date degli incontri, e molte informazioni, sono disponibili sulla pagina web dedicata a ProKilowattLink esterno.